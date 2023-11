Atelier décorations de Noël Salle des fêtes Thury-Harcourt-le-Hom, 2 décembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Après-midi récréatif gratuit (avec goûter) ouvert à tous, petits et grands. Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte..

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Salle des fêtes

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Free recreational afternoon (with snacks) open to all, young and old. Children under 12 must be accompanied by an adult.

Tarde de entretenimiento gratuito (con merienda) abierta a todos, jóvenes y mayores. Los menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto.

Kostenloser Unterhaltungsnachmittag (mit Snacks), der für alle, Groß und Klein, offen ist. Kinder unter 12 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité