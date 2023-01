Rencontre autour du livre Lassay aux confins du Maine, de châteaux en pressoirs salle des fêtes, 25 janvier 2023, Thubœuf.

Conférence du 25 janvier 2023, 20h de Thuboeuf, dédiée au patrimoine de Saint-Julien-du-Terroux, de Thuboeuf, et de La Baroche-Gondouin présentée par Marion Seure et Arnaud Bureau, chercheurs.

salle des fêtes Thuboeuf Thubœuf 53110 Mayenne Pays de la Loire

Commencé en 2017, l’inventaire du patrimoine de l’ancien canton de Lassay-les-Châteaux, mené par la Région des Pays de la Loire et le Département de la Mayenne, se concrétise avec la publication de l’ouvrage Lassay aux confins du Maine. De châteaux en pressoirs, en co-édition 303 – Région des Pays de la Loire.

Deux expositions et des rencontres avec le patrimoine du territoire de Lassay-les-Châteaux accompagnent la sortie du livre.

Situé aux confins du Maine et de la Normandie, zone de frontière stratégique au Moyen Âge, le territoire de Lassay représente un formidable conservatoire de patrimoines. Son histoire mouvementée se lit dans les forteresses qui y sont érigées. La ville de Lassay, à l’origine close d’étangs, de fossés et de murs, a accueilli foires et marchés. Aubergistes, commerçants et notables affichent ainsi leur prospérité par la construction de belles demeures urbaines. Tout à côté, fermes, maisons et édifices agricoles révèlent les modes de vie d’une population majoritairement paysanne. Les hommes y ont façonné des villages à l’organisation singulière et un paysage agricole et cidricole encore exploité aujourd’hui. Dans ce bocage, églises et chapelles constituent des points de repères et rappellent l’importance de la piété populaire au cours des siècles.



