1, 2, 3 JOUEZ ! salle des fêtes Thonne-la-Long, 13 décembre 2023, Thonne-la-Long.

Thonne-la-Long,Meuse

La Ludothèque du Centre Wilson du Pays de Montmédy et la Mairie de Thonne-la-Long vous invitent à venir jouer de 14h à 17h à la salle des fêtes.

Les mercredis 13 et 20 décembre.

Gratuit et ouvert à tous

Jouets petite enfance / jeux de société / jeux de rôles / jeux en famille

Renseignements : 03 29 80 08 77. Tout public

Mercredi 2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 17:00:00. 0 EUR.

salle des fêtes

Thonne-la-Long 55600 Meuse Grand Est



The Ludothèque du Centre Wilson du Pays de Montmédy and the Mairie de Thonne-la-Long invite you to come and play from 2pm to 5pm in the salle des fêtes.

Wednesday December 13 and 20.

Free and open to all

Toys for young children / board games / role-playing games / family games

Information: 03 29 80 08 77

La ludoteca del Centre Wilson du Pays de Montmédy y el ayuntamiento de Thonne-la-Long te invitan a jugar de 14:00 a 17:00 horas en el salón del pueblo.

Miércoles 13 y miércoles 20 de diciembre.

Gratuito y abierto a todos

Juguetes para niños pequeños / juegos de mesa / juegos de rol / juegos en familia

Información: 03 29 80 08 77

Die Ludothek des Centre Wilson du Pays de Montmédy und das Rathaus von Thonne-la-Long laden Sie ein, von 14 bis 17 Uhr im Festsaal zu spielen.

Am Mittwoch, den 13. und 20. Dezember.

Kostenlos und offen für alle

Kleinkindspielzeug / Gesellschaftsspiele / Rollenspiele / Spiele für die ganze Familie

Auskunft: 03 29 80 08 77

Mise à jour le 2023-09-18 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY