Dîner chez les sorcières Salle des fêtes Thonac, 31 octobre 2023, Thonac.

Thonac,Dordogne

Ambiance années 80. Duel de sorcières – contes. Concours de déguisement. Cocktail sanglant et ses bestioles à grignoter

Buffet de bêtes et de racines. L’horrible breuvage rouge et rosé. Réserver avant le 26 octobre.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Salle des fêtes

Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



80s atmosphere. Witches’ duel – storytelling. Costume contest. Bloody cocktail with bugs to nibble on

Buffet of beasts and roots. The horrible red and rosé beverage. Book before October 26

Ambiente de los 80. Duelo de brujas – cuentacuentos. Concurso de disfraces. Cóctel sangriento con bichos para picar

Buffet de bestias y raíces. La horrible bebida roja y rosada. Reserva antes del 26 de octubre

Atmosphäre der 80er Jahre. Duell der Hexen – Märchen. Wettbewerb um die beste Verkleidung. Blutiger Cocktail und Käfer zum Knabbern

Buffet aus Bestien und Wurzeln. Das schreckliche rote und rosafarbene Getränk. Vor dem 26. Oktober buchen

