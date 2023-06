Du Jardin à l’assiette – Pailherols Salle des fêtes Thiézac Thiézac Catégories d’Évènement: Cantal

Thiézac Du Jardin à l’assiette – Pailherols Salle des fêtes Thiézac, 13 juin 2023, Thiézac. Du Jardin à l’assiette – Pailherols Mardi 13 juin, 14h00 Salle des fêtes Au programme de cet atelier participatif : Apports théoriques sur le jardinage et la cuisine

Dégustation à l’aveugle

Quizz & échanges Salle des fêtes 12 Place du Cassan Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

