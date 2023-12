Réveillon du Nouvel an Salle des fêtes Thézac, 4 décembre 2023, Thézac.

Thézac,Lot-et-Garonne

Animation Dorine Roberty. Menu : apéritif et ses amuses-bouches, foie gras et sa garniture, médaillon de lotte bardée, paleron de veau confit avec son tian de légumes, plateau de fromage, mignardise, vin rouge/blanc et coupe de crémant compris..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Salle des fêtes

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Animation Dorine Roberty. Menu: aperitif and appetizers, foie gras and garnish, medallion of monkfish, confit veal chuck with vegetable tian, cheese platter, mignardise, red/white wine and cup of crémant included.

Organizado por Dorine Roberty. Menú: aperitivo y entrantes, foie gras y guarnición, medallón de rape bardée, carrillera de ternera confitada con tian de verduras, tabla de quesos, mignardise, vino tinto/blanco y copa de crémant incluidos.

Animation Dorine Roberty. Menü: Aperitif mit Amuse-Bouches, Gänseleberpastete mit Beilage, Seeteufelmedaillon mit Bardée, kandiertes Kalbshirn mit Gemüsetian, Käseplatte, Mignardise, Rot-/Weißwein und ein Glas Crémant inbegriffen.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Fumel – Vallée du Lot