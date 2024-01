Spectacle Concert à Théminettes salle des fêtes Théminettes, vendredi 19 janvier 2024.

Théminettes Lot

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

L’association « les peaux en sont », vous convie à un concert spectacle pour une restitution de fin de résidence, interprété et joué par Laurent Grimaux (compositeur, arrangeur, interprète et musicien autant que batteur !)

“Les peaux en sont” est une association loi 1901 créée en 1996 pour la promotion de la musique de jeunes compositeurs et accompagne, depuis l’origine, Laurent Grimaux. Elle a aujourd’hui un cadre plus large et elle promeut aussi des spectacles de marionnettes, en collaboration avec Hélène Wertheim.

salle des fêtes

Théminettes 46120 Lot Occitanie



