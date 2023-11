Marché de Noël à Théminettes salle des fêtes Théminettes, 8 décembre 2023, Théminettes.

Théminettes,Lot

L’association des producteurs bio deThéminettes organise un marché de noël avec restauration fermière, buvette, animations musicales et pour les enfants maquillage.

2023-12-08 16:30:00 fin : 2023-12-08 20:30:00. EUR.

salle des fêtes

Théminettes 46120 Lot Occitanie



The Association des producteurs bio deThéminettes organizes a Christmas market with farm food, refreshments, musical entertainment and face painting for children

La Association des producteurs bio deThéminettes organiza un mercado navideño con comida de granja, refrescos, animación musical y pintacaras para los niños

Die Vereinigung der Bioproduzenten von Theminettes organisiert einen Weihnachtsmarkt mit Bauernmahlzeiten, Getränken, musikalischer Unterhaltung und Kinderschminken

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Lacapelle Marival