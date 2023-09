Exposition d’aquarelles et de dessins Salle des fêtes Thédirac, 23 septembre 2023, Thédirac.

Thédirac,Lot

Monique BAESKENS et Monique MOMMEJAT vous invite à découvrir leurs aquarelles et dessins durant cette exposition.

Venez nombreux !.

2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Salle des fêtes

Thédirac 46150 Lot Occitanie



Monique BAESKENS and Monique MOMMEJAT invite you to discover their watercolors and drawings during this exhibition.

Come one, come all!

Monique BAESKENS y Monique MOMMEJAT le invitan a descubrir sus acuarelas y dibujos en esta exposición.

¡Le esperamos!

Monique BAESKENS und Monique MOMMEJAT laden Sie ein, ihre Aquarelle und Zeichnungen während dieser Ausstellung zu entdecken.

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Cazals-Salviac