Salle des fêtes Théâtre Ouvert, 17 janvier 2023, Paris.

Du mardi 17 janvier 2023 au dimanche 29 janvier 2023 :

dimanche

de 16h00 à 18h00

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h30

mardi, mercredi

de 19h30 à 21h30

. payant Plein tarif 20€ Tarif réduit* 14€ Universités, lycées, collèges gratuité pour les accompagnateurs 8€ Associations, groupes à partir de 6 personnes 8€ Comité d’entreprise, adhérents Ticket-Théâtre(s) 12€ Carte TO Plein Tarif 10€ Carte TO Tarif Réduit 8€ *Carte TO, Grands voisins : Habitant.e.s du 20e-19e, Romainville, Les Lilas, Bagnolet ; – de 30 ans ; intermittent.e.s ; demandeurs d’emploi ; groupe (à partir de 6 pers.) ; seniors (+65 ans) ; AAH, bénéficiaires du RSA

Pour épargner à son frère Samuel une énième hospitalisation psychiatrique, Marion décide avec sa compagne Lyn de l’associer à leur nouveau projet de vie : racheter le site d’une ancienne usine dans un petit village à la campagne pour le rénover et l’habiter.

En s’installant, le trio devient également propriétaire des trois écluses rattachées au domaine. Mais leur rêve de décroissance et d’habitat partagé va se heurter à une réalité de terrain. La région faisant face à une crue sans précédent, cette acquisition devient le centre d’enjeux politiques auxquels il ne s’étaient pas préparés. Dans le huis-clos de la salle des fêtes du village, ils sont forcés d’interroger leur utopie et à se confronter à la complexité des rapports entre bien commun et propriété privée, ambitions écologiques et précarité sociale.

Texte et mise en scène Baptiste Amann

Collaboration artistique Amélie Enon

Avec Olivier Brunhes, Alexandra Castellon, Julien Geffroy, Suzanne Jeanjean, Lisa Kramarz, Caroline Menon-Bertheux, Rémi Mesnard, Yohann Pisiou, Samuel Réhault, Marion Verstraeten

PRODUCTION L’ANNEXE

COPRODUCTION La Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-France, La Comédie de Saint-Étienne, TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, Le Méta – CDN de Poitiers Nouvelle-Aquitaine, OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Théâtre Dijon-Bourgogne – CDN, Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN, Le ZEF – scène nationale de Marseille, Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines

AVEC LE SOUTIEN du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région Sud.

L’ANNEXE est conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine, subventionnée par la Ville de Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine.

Baptiste Amann est associé à La Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-France, au Méta – CDN de Poitiers Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’au Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN. Il est également artiste compagnon du TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine.

Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris

Contact : http://www.theatre-ouvert.com 0142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/ http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/salle-des-fetes/

Pierre PLANCHENAULT