Soirée théâtre Salle des Fêtes Teyjat, 9 septembre 2023, Teyjat.

Teyjat,Dordogne

« Panique chez les curistes » de Jérôme Dubois.

« Sexy Flag 2 ! » de Christian Rossignol.

Tarif : 8€ – Gratuit pour les moins de 12 ans.

Organisé par l’Antenne du Périgord Vert du Nontronnais au profit de la Ligue contre le cancer..

2023-09-09

Salle des Fêtes

Teyjat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Panique chez les curistes » by Jérôme Dubois.

« Sexy Flag 2! » by Christian Rossignol.

Price: 8? – Free for children under 12.

Organized by l’Antenne du Périgord Vert du Nontronnais in aid of the Ligue contre le cancer.

« Panique chez les curistes » por Jérôme Dubois.

« Sexy Flag 2 » de Christian Rossignol.

Entrada: 8? – Gratis para menores de 12 años.

Organizado por la sección Nontronnais Périgord Vert en beneficio de la Liga contra el Cáncer.

« Panik bei den Kurgästen » von Jérôme Dubois.

« Sexy Flag 2! » von Christian Rossignol.

Preis: 8 ? – Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Organisiert von der Antenne du Périgord Vert du Nontronnais zugunsten der Krebsliga.

