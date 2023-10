Théâtre « Les bons, la bonne et le baron » Salle des fêtes Terre-et-Marais Catégories d’Évènement: Manche

Terre-et-Marais Théâtre « Les bons, la bonne et le baron » Salle des fêtes Terre-et-Marais, 22 octobre 2023, Terre-et-Marais. Terre-et-Marais,Manche Théâtre aux champs présente « Les bons, la bonne et le baron »..

2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-10-22 . .

Salle des fêtes

Terre-et-Marais 50500 Manche Normandie



Théâtre aux champs presents « Les bons, la bonne et le baron ». Théâtre aux champs presenta « Les bons, la bonne et le baron ». Théâtre aux champs präsentiert « Les bons, la bonne et le baron » (Die Guten, das Dienstmädchen und der Baron). Mise à jour le 2023-10-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Manche, Terre-et-Marais Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Terre-et-Marais Departement Manche Lieu Ville Salle des fêtes Terre-et-Marais latitude longitude 49.2433935;-1.3172821

Salle des fêtes Terre-et-Marais Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/terre-et-marais/