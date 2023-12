Théâtre « L’homme sans souci » Salle des fêtes Ternant, 13 mars 2024, Ternant.

Ternant Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 20:00:00

fin : 2024-03-13

.

Un acteur construit son théâtre en chantant. Il fanfaronne, fier de sa joyeuse philosophie. Il boit à la santé des gueux et des puissants, il boit pour oublier sa belle. Mais ce soir, elle est là. Alors, il va jouer pour la reconquérir.

Il est en haillons ? Qu’importe, il sera sublime. Son art est plus fort que tout.

Ce texte est une comédie librement adaptée de L’Indigent Philosophe de Marivaux. Y ont été ajoutés des chansons de l’époque et quelques extraits d’auteurs plus anciens.

Salle des fêtes

Ternant 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-20 par OT RIVES DU MORVAN