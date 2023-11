Soirée Téléthon Salle des Fêtes Taxat-Senat, 1 décembre 2023, Taxat-Senat.

Taxat-Senat,Allier

Soirée organisée par le Foyer Rural au profit du Téléthon. Venez jouer, diner, manger une crêpe ou simplement faire un don. Jeux de société – Jeux de cartes. Apportez vos jeux..

2023-12-01 18:00:00 fin : 2023-12-01 . .

Salle des Fêtes

Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Evening organized by the Foyer Rural in aid of the Telethon. Come and play, dine, eat a crêpe or simply make a donation. Board games – Card games. Bring your own games.

Velada organizada por el Foyer Rural a beneficio del Teletón. Ven a jugar, a cenar, a comer un crêpe o simplemente a hacer un donativo. Juegos de mesa – Juegos de cartas. Traiga sus propios juegos.

Vom Foyer Rural organisierter Abend zugunsten des Telethon. Kommen Sie zum Spielen, Essen, Pfannkuchen essen oder einfach nur um zu spenden. Gesellschaftsspiele – Kartenspiele. Bringen Sie Ihre Spiele mit.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de tourisme Val de Sioule