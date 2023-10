Bal folk – Fest noz Salle des fêtes, Taverny (95) Bal folk – Fest noz Salle des fêtes, Taverny (95), 25 novembre 2023, . Bal folk – Fest noz Samedi 25 novembre, 19h00 Salle des fêtes, Taverny (95) 10 € Les Amis de Gian Paolo organisent un Bal folk, au profit des enfants hospitalisés à l’hôpital d’enfants de Margenc et de leurs parents. Vente de Galettes, crêpes, boissons Trois groupes viendront animer ce bal : La Tavernelle, Tamm Tro et Gwarem entrée 10 € – enfants + de 10 ans : 7€ source : événement Bal folk – Fest noz publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Taverny (95) Place Charles de Gaulle

Salle des fêtes, 95150 Taverny, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45756 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Taverny (95) Adresse Place Charles de Gaulle Salle des fêtes, 95150 Taverny, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes, Taverny (95) latitude longitude 49.026883;2.226571

Salle des fêtes, Taverny (95) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//