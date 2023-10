Quine du comité des fêtes de Taussac Salle des fêtes Taussac, 4 novembre 2023, Taussac.

Taussac,Aveyron

Venez tenter votre chance à la salle des fêtes de Taussac à 20h30.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . 10 EUR.

Salle des fêtes

Taussac 12600 Aveyron Occitanie



Come and try your luck at the village hall of Taussac at 8:30 pm

Ven a probar tu suerte en el salón del pueblo de Taussac a las 20:30 horas

Versuchen Sie Ihr Glück im Festsaal von Taussac um 20:30 Uhr

