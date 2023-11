Le mois du doc : Un Pays qui se tient sage de David DUFRESNE Salle des Fêtes Tarnac, 24 novembre 2023, Tarnac.

Tarnac,Corrèze

Dans le cadre du mois du film documentaire, l’association les PTT vous invitent à venir visionner ensemble « Un pays qui se tient sage » de David DUFRESNE la projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur.

Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet d’une répression de plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage » invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la légitimité de l’usage de la violence par l’Etat..

Salle des Fêtes

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of documentary film month, the PTT association invites you to join us for a screening of David DUFRESNE’s « Un pays qui se tient sage », followed by a discussion with the director.

At a time of growing anger and discontent with social injustice, many citizen protests are being met with increasingly violent repression. « Un pays qui se tient sage » invites citizens to explore, question and confront their views on social order and the legitimacy of the state’s use of violence.

En el marco del mes del cine documental, la asociación PTT le invita a venir a ver « Un pays qui se tient sage » de David DUFRESNE. La proyección irá seguida de un coloquio con el director.

En un momento de creciente cólera y descontento ante la injusticia social, las protestas de muchos ciudadanos se enfrentan a una represión cada vez más violenta. « Un pays qui se tient sage » invita a los ciudadanos a explorar, cuestionar y comparar sus puntos de vista sobre el orden social y la legitimidad del uso de la violencia por parte del Estado.

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms lädt der Verein Les PTT Sie ein, gemeinsam den Film « Un pays qui se tient sage » von David DUFRESNE zu sehen. Anschließend findet eine Diskussion mit dem Regisseur statt.

Während die Wut und Unzufriedenheit über soziale Ungerechtigkeiten wächst, werden zahlreiche Bürgerproteste immer brutaler unterdrückt. « Un pays qui se tient sage » lädt Bürger ein, ihre Ansichten über die soziale Ordnung und die Legitimität der staatlichen Gewaltanwendung zu vertiefen, zu hinterfragen und zu konfrontieren.

