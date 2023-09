3eme salon du fait soi-même Salle des fêtes Target, 1 octobre 2023, Target.

Target,Allier

Les diverses exposants viennent exposer et vendre leurs fabrications..

2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Salle des fêtes

Target 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Various exhibitors come to display and sell their wares.

Varios expositores vienen a mostrar y vender sus productos.

Die verschiedenen Aussteller kommen, um ihre Fabrikate auszustellen und zu verkaufen.

