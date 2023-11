Réveillon de La Saint Sylvestre à Tamniès Salle des Fêtes Tamniès, 31 décembre 2023, Tamniès.

Tamniès,Dordogne

Le Comité des fêtes de Tamniès vous invite à fêter le passage à la nouvelle année !

Soirée animée par DJ.

Au menu :

– Soupe de champagne avec amuses bouches,

-Velouté d’automne,

Foie gras de canard sur pain aux noix,

Assiette turban de sole et sa julienne de légumes,

Trou Périgourdin,

Tournedos et son gratin dauphinois, endives braisées,

Assiette de 3 fromages et salade,

Louvre caramel fondant.

Café & vin compris.

Sur réservation..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Salle des Fêtes

Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Tamniès invites you to celebrate the arrival of the new year!

DJ entertainment.

On the menu:

– Champagne soup with appetizers,

-Autumn velouté,

Duck foie gras on walnut bread,

Plate of turban of sole with julienne vegetables,

Trou Périgourdin,

Tournedos with gratin dauphinois and braised endives,

Plate of 3 cheeses and salad,

Louvre caramel fondant.

Coffee & wine included.

Reservations required.

El Comité de Fiestas de Tamniès le invita a celebrar la llegada del nuevo año

Animación con DJ.

En el menú:

– Sopa de champán con aperitivos,

-Sopa de crema de otoño,

Foie gras de pato sobre pan de nueces,

Plato de turbante de lenguado con juliana de verduras,

Trou Périgourdin,

Tournedos con gratin dauphinois y endivias estofadas,

Plato de 3 quesos y ensalada,

Fondant de caramelo del Louvre.

Café y vino incluidos.

Reserva obligatoria.

Das Festkomitee von Tamniès lädt Sie ein, den Übergang ins neue Jahr zu feiern!

Von DJ moderierter Abend.

Auf dem Menü stehen:

– Champagnersuppe mit Amuse Bouches,

-Herbstliche Suppe (Velouté d’automne),

Foie gras von der Ente auf Walnussbrot,

Teller Turban von der Seezunge mit Gemüsejulienne,

Trou Périgourdin (Loch Perigourdin),

Tournedos und Dauphinois-Gratin, geschmorter Chicorée,

Teller mit 3 Käsesorten und Salat,

Louvre Karamellfondant.

Kaffee & Wein inbegriffen.

Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir