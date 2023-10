Théâtre et musique Bien, reprenons Salle des fêtes Tallard, 7 novembre 2023, Tallard.

Tallard,Hautes-Alpes

Grandeur et décadence de la vie de musicien. Dans ce solo musical en forme de divagation autobiographique, Roman Gigoi-Gary revisite son parcours avec un humour tendre. Et nous partage finalement une histoire universelle, celle de la quête de soi..

2023-11-07 20:30:00

Salle des fêtes

Tallard 05130 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The rise and fall of a musician’s life. In this autobiographical musical solo, Roman Gigoi-Gary revisits his career with tender humor. In the end, he shares with us a universal story of the quest for self.

El ascenso y la caída de la vida de un músico. En este paseo autobiográfico en solitario, Roman Gigoi-Gary repasa su carrera con tierno humor. Y al final, comparte con nosotros una historia universal, la de la búsqueda de uno mismo.

Größe und Dekadenz des Musikerlebens. In diesem musikalischen Solo in Form einer autobiografischen Schilderung lässt Roman Gigoi-Gary seinen Werdegang mit zartem Humor Revue passieren. Und teilt mit uns schließlich eine universelle Geschichte, die der Suche nach sich selbst.

