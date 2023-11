Marché de Noël Salle des fêtes Suze-la-Rousse, 9 décembre 2023, Suze-la-Rousse.

Suze-la-Rousse,Drôme

Cette année encore, de nombreux exposants sont au rendez-vous avec des animations pour les enfants. Food truck sur place et buvette pour continuer la fête !.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

Salle des fêtes rue du stade

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Once again this year, a host of exhibitors and children’s entertainment will be on hand. Food truck on site and refreshments to keep the party going!

Un año más, habrá una gran cantidad de expositores y entretenimiento para los niños. Habrá un camión de comida y refrescos para que no pare la fiesta

Auch in diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche Aussteller und Animationen für Kinder. Foodtruck vor Ort und Getränkeausschank, um das Fest fortzusetzen!

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence