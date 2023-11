Loto de Nöel Salle des fêtes Suze-la-Rousse, 2 décembre 2023, Suze-la-Rousse.

Suze-la-Rousse,Drôme

Le profit de ce loto sera pour l’association « De l’espoir pour Charlotte ». Vous passerez une excellente soirée en jouant et pourquoi pas remporter un beau lot..

2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Salle des fêtes

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Proceeds from the bingo will go to the charity « De l’espoir pour Charlotte ». You’ll have a great time playing and why not win a nice prize.

La recaudación de este bingo se destinará a la organización benéfica « De l’espoir pour Charlotte ». Pasarás una tarde excelente jugando y, por qué no, ganando un bonito premio.

Der Erlös dieses Lottos geht an den Verein « Hoffnung für Charlotte ». Sie werden einen tollen Abend verbringen, wenn Sie spielen und warum nicht einen schönen Preis gewinnen.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence