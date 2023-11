Loto des ainés Salle des fêtes Suze-la-Rousse, 19 novembre 2023, Suze-la-Rousse.

Suze-la-Rousse,Drôme

Un beau dimanche en perspective où vous pourrez jouer et peut-être gagner un gros lot !.

2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Salle des fêtes

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s going to be a great Sunday where you can play and maybe win a big prize!

Va a ser un domingo estupendo, con muchas oportunidades para jugar y quizá ganar un gran premio

Ein schöner Sonntag in Aussicht, an dem Sie spielen und vielleicht einen großen Preis gewinnen können!

