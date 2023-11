Le voyage de Rézé Salle des fêtes Suze-la-Rousse, 10 novembre 2023, Suze-la-Rousse.

Suze-la-Rousse,Drôme

Des voix, une guitare, les peaux d’un tambour, des dessins et des chansons.

Rézé est un musicien qui voyage. Il a dans les doigts et dans la voix les couleurs et les accents des chemins qu’il a emprunté en Afrique, Cuba et Brésil..

2023-11-10 18:00:00 fin : 2023-11-10 . .

Salle des fêtes

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Voices, guitar, drum skins, drawings and songs.

Rézé is a musician who travels. His fingers and voice carry the colors and accents of the paths he has taken in Africa, Cuba and Brazil.

Voces, guitarra, pieles de batería, dibujos y canciones.

Rézé es un músico que viaja. Sus dedos y su voz llevan los colores y los acentos de los caminos que ha recorrido en África, Cuba y Brasil.

Stimmen, eine Gitarre, die Felle einer Trommel, Zeichnungen und Lieder.

Rézé ist ein Musiker, der auf Reisen geht. Er hat in seinen Fingern und in seiner Stimme die Farben und Akzente der Wege, die er in Afrika, Kuba und Brasilien gegangen ist.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence