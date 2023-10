Vidjofolie’s : 4ème édition Salle des fêtes Suze-la-Rousse, 4 novembre 2023, Suze-la-Rousse.

Suze-la-Rousse,Drôme

Festival de musique pop, rock, blues, rap, reggae et musique africaine.

Organisé par l’association VIDJOVI « L’enfant digne » dont le but est de soutenir l’éducation des enfants au BENIN à travers diverses manifestations..

2023-11-04 15:30:00 fin : 2023-11-04 23:30:00. .

Salle des fêtes

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Festival of pop, rock, blues, rap, reggae and African music.

Organized by the association VIDJOVI « L’enfant digne », whose aim is to support children’s education in BENIN through various events.

Festival de pop, rock, blues, rap, reggae y música africana.

Organizado por la asociación VIDJOVI « L’enfant digne », cuyo objetivo es apoyar la educación de los niños de Benín a través de diversos eventos.

Musikfestival mit Pop, Rock, Blues, Rap, Reggae und afrikanischer Musik.

Organisiert von der Vereinigung VIDJOVI « L’enfant digne », deren Ziel es ist, die Bildung von Kindern in BENIN durch verschiedene Veranstaltungen zu unterstützen.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence