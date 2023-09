Repas moules/frites Salle des fêtes Suze-la-Rousse, 7 octobre 2023, Suze-la-Rousse.

Suze-la-Rousse,Drôme

Cette soirée permettra aux Suziens de se retrouver, d’évoquer les bons moments passés en Belgique et de s’amuser..

2023-10-07 19:00:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle des fêtes

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The evening will be an opportunity for Suziens to get together, reminisce about the good times they had in Belgium and have some fun.

La velada será una oportunidad para que los habitantes de Suziens se reúnan, recuerden los buenos momentos vividos en Bélgica y pasen un rato divertido.

An diesem Abend können sich die Suziens wiedersehen, sich an die guten Zeiten erinnern, die sie in Belgien verbracht haben, und sich amüsieren.

