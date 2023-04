Philippe Lellouche : Comme à la maison Salle des fêtes Suze-la-Rousse Catégories d’Évènement: Drôme

Suze-la-Rousse

Philippe Lellouche : Comme à la maison Salle des fêtes, 25 avril 2023, Suze-la-Rousse . Suze-la-Rousse ,Drome , Philippe Lellouche : Comme à la maison EUR Rte de Bollène Salle des fêtes Suze-la-Rousse Drome Salle des fêtes Rte de Bollène

2023-04-25 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-25

Salle des fêtes Rte de Bollène

Suze-la-Rousse

Drome . EUR 28 28 En toute intimité, vous assisterez à la création de son nouveau one man show : le partage de son quotidien, mais aussi la vision de sa vie, du monde, sans oublier l’arrêt des slows…Il nous reçoit sur scène comme à la maison ! Drôme Sud Provence Salle des fêtes Rte de Bollène Suze-la-Rousse

dernière mise à jour : 2023-03-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Suze-la-Rousse Autres Lieu Suze-la-Rousse Adresse Suze-la-Rousse Drome Salle des fêtes Rte de Bollène Ville Suze-la-Rousse Departement Drome Tarif EUR Lieu Ville Salle des fêtes Rte de Bollène Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suze-la-rousse /

Philippe Lellouche : Comme à la maison Salle des fêtes 2023-04-25 was last modified: by Philippe Lellouche : Comme à la maison Salle des fêtes Suze-la-Rousse 25 avril 2023 Drôme Rte de Bollène Salle des fêtes Suze-la-Rousse Drome Salle des fêtes Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse Drome