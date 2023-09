Repas concert Salle des fêtes Surin, 14 octobre 2023, Surin.

Surin,Deux-Sèvres

Les membres du comité des fêtes de Surin organise samedi 14 octobre 2023, à la salle des fêtes de Surin, à partir de 20 h, un repas-concert animé par les GrosMi.

20 € par personne, 12 € pour les enfants de (- de 12 ans), réservation au 05.49.77.28.60..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Salle des fêtes

Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The members of the Surin Festival Committee are organizing a dinner-concert on Saturday October 14th 2023, at the Surin village hall, starting at 8pm, with entertainment by the GrosMi.

20 ? per person, 12 ? for children under 12, booking on 05.49.77.28.60.

El sábado 14 de octubre de 2023, los miembros del Comité del Festival de Surin organizan una cena y un concierto en la sala del pueblo de Surin, a partir de las 20.00 h, amenizados por Les GrosMi.

20 € por persona, 12 € para los menores de 12 años, reserva en el 05.49.77.28.60.

Die Mitglieder des Festkomitees von Surin organisieren am Samstag, den 14. Oktober 2023, im Festsaal von Surin ab 20 Uhr ein Essenskonzert, das von den GrosMi moderiert wird.

20 ? pro Person, 12 ? für Kinder von (- 12 Jahre), Reservierung unter 05.49.77.28.60.

Mise à jour le 2023-09-19 par CC Val de Gâtine