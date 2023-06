Fête de la musique Salle des fêtes Surin, 17 juin 2023, Surin.

Surin,Deux-Sèvres

Salle des fêtes

Dès 18h30 Gratuit

Organisée par le comité des fêtes. Repas moules-frites (sur

réservation au 05 49 77 28 60) et snacking sur place.

Venez passer un moment convivial avec plusieurs groupes..

Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



From 6.30pm Free

Organized by the Comité des fêtes. Mussels and French fries meal

05 49 77 28 60) and snacks on site.

Come and spend a convivial moment with several bands.

Sala de fiestas

A partir de las 18.30 h Gratuito

Organizado por el Comité des fêtes. Comida a base de mejillones y patatas fritas

reserva en el 05 49 77 28 60) y aperitivos in situ.

Venga a pasar un momento de convivencia con varios grupos.

Saal der Festlichkeiten

Ab 18:30 Uhr Kostenlos

Organisiert vom Festkomitee. Essen mit Muscheln und Pommes frites (auf Vorbestellung)

reservierung unter 05 49 77 28 60) und Snacks vor Ort.

Verbringen Sie einen geselligen Moment mit mehreren Gruppen.

Mise à jour le 2023-06-02 par CC Val de Gâtine