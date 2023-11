Yoga du rire Salle des fêtes Soumans, 13 septembre 2023, Soumans.

Soumans,Creuse

Venez rire sans raison.

Séances suivant fréquentation..

2023-09-13 fin : 2023-09-13 19:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and laugh for no reason.

Sessions according to attendance.

Ven y ríete sin motivo.

Sesiones sujetas a asistencia.

Kommen Sie und lachen Sie ohne Grund.

Sitzungen je nach Besucherzahl.

Mise à jour le 2023-09-13 par Creuse Confluence Tourisme