Job Dating Airvaudais Val du Thouet Salle des fêtes Soulièvres Airvault, 21 septembre 2023, Airvault.

Job Dating Airvaudais Val du Thouet Jeudi 21 septembre, 15h30 Salle des fêtes Soulièvres Entrée libre

La Communauté de Communes Airvaudais – Val du Thouet et la Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine organisent un Job Dating spécial Airvaudais !

Rendez-vous le jeudi 21 septembre 2023 de 15h30 à 18h00 à la salle des fêtes de Soulièvres à Airvault.

Venez rencontrer les entreprises du territoire.

Trouver un emploi en CDI, CDD ou intérim

De nombreux postes sont à pourvoir, tous domaines confondus et sur différents niveaux de qualification

Cette action est financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Fond Social Européen, l’Etat et les collectivités locales.

Salle des fêtes Soulièvres salle des fêtes de Soulièvres, 79600 Airvault Airvault 79600 Soulièvres Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T15:30:00+02:00 – 2023-09-21T18:00:00+02:00

2023-09-21T15:30:00+02:00 – 2023-09-21T18:00:00+02:00

job dating airvault

Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine