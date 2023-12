Bal Folk de l’edmt Salle des fêtes, Soulangis (18), 11 février 2024, .

Bal Folk de l’edmt Dimanche 11 février 2024, 15h00 Salle des fêtes, Soulangis (18)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-11T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-11T19:00:00+01:00

Venez danser avec nous :

Duo Azare :

Ils ont été de tous les festivals en 2023, Le Son Continu, Comboros, La gros bal du vercors, ne ratez pas leur passage

C’est par hasard mais non sans évidence que ce duo passionné des bals depuis leur enfance fait aujourd’hui sonner leurs instruments ensemble. D’une amitié entre ces deux jeunes musicien.ne.s, est né le Duo Azare : un groupe de musique à danser qui puise dans le répertoire traditionnel Centre France et emprunte des compositions de leurs illustres aînés. S’ajoute à cela leurs compositions originales, le tout, arrangé à leur manière, pour proposer aux danseurs un bal frais et plein d’énergie.

Site : https://gabrielchiapello.fr/duo-azare

FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100092012592593

vidéo : https://youtu.be/JOeTuvRztPw

EDMT :

Créé en 1991, l’ensemble réunit aujourd’hui 43 instrumentistes. L’association encourage l’enseignement et la transmission des musiques à danser. A l’image des musiques traditionnelles d’aujourd’hui, le grand ensemble se nourrit d’influences modernes et associe des soufflants, des anches, des cordes et des instruments électriques aux instruments plus traditionnels comme la cornemuse du Centre, la vielle à roue et l’accordéon diatonique. Un peu de groove et d’harmonie, une bonne dose d’énergie et de bonne humeur agrémentent une musique made in Berry à la sauce Berruyère. Le répertoire a été créé par de nombreux compositeurs contemporains des musiques à danser dont Grégory Jolivet, transcrit et arrangé par Cyril Berthet.

Site : https://edmt.jimdofree.com/

FB : https://www.facebook.com/edmt18/?locale=fr_FR

video : https://youtu.be/Bq2LDq2ltPo?t=6

source : événement Bal Folk de l’edmt publié sur AgendaTrad

Salle des fêtes, Soulangis (18) 18220, Route des Aix

Salle des fêtes, 18220 Soulangis, France [{« link »: « https://gabrielchiapello.fr/duo-azare »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100092012592593 »}, {« data »: {« author »: « Duo Azare », « cache_age »: 86400, « description »: « La Grande Bourru00e9e d’apru00e8s M. Solomagne (Corru00e8ze)nBourru00e9e de Gimel d’apru00e8s Lu00e9on Peyrat (Corru00e8ze) », « type »: « video », « title »: « Duo Azare – Suite de bourru00e9es 3 tps », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/JOeTuvRztPw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=JOeTuvRztPw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCViWnZDjYQvWrMppY6Kqlnw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/JOeTuvRztPw »}, {« link »: « https://edmt.jimdofree.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/edmt18/?locale=fr_FR »}, {« data »: {« author »: « Studio Centauri Vidu00e9os », « cache_age »: 86400, « description »: « Cru00e9u00e9 en 1991, l’Ensemble Du00e9partemental de Musiques Traditionnelles (EDMT), basu00e9 u00e0 Bourges (Cher), rassemble environ 35 musiciens. nnRu00e9alisation Studio Centaurinhttps://www.studiocentauri.fr », « type »: « video », « title »: « EDMT (Ensemble Du00e9partemental de Musiques Traditionnelles) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Bq2LDq2ltPo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Bq2LDq2ltPo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCP0f4bvtLYB9O8DYXmNx5gw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 6 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/Bq2LDq2ltPo?t=6 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/47032 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

baltrad balfolk