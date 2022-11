stages et bal Salle des Fêtes, Soulangis (18)

organisé par FolkaZimut Salle des Fêtes, Soulangis (18) 18220, Route des Aix Salle des Fêtes, 18220 Soulangis, France [{« link »: « mailto:thierry.chart@orange.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38900 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] de 14h30 à 17h30 stage de vielle à Grégory Jolivet atelier d’écriture avec Najar stage de danses à Gérard Godon stage de danses avec Folka’Zimut 21h bal Le Bal des Lisières (avec Najar et Grégory Jolivet) Parasol (avec Gérard Godon, Catherine Grimault et Eric Thézé) stage de vielle 16 € (tarif réduit 14 €) atelier d’écriture 16 € (tarif réduit 14 €) stages de danses 14 € (tarif réduit 12 €) forfait stage vielle et bal 22 € (tarif réduit 18 €) forfait atelier d’écriture et bal 22 € (tarif réduit 18 €) forfait stage danses et bal 20 € (tarif réduit 16 €) bal 10 € (tarif réduit 8 €) information et inscription : 06 78 93 34 57 – thierry.chart@orange.fr source : événement stages et bal publié sur AgendaTrad

