33e Jeudi de l’Histoire Salle des Fêtes Sougy Catégories d’Évènement: Loiret

Sougy

33e Jeudi de l’Histoire Salle des Fêtes, 23 mars 2023, Sougy. 33e Jeudi de l’Histoire Jeudi 23 mars, 09h00 Salle des Fêtes Entrée libre ; repas possible sur place sur inscription à 26 euros L’Association Racines du pays Loire-Beauce (RPLB) organise son 33e jeudi de l’histoire, le 23 mars 2023, à la salle des fêtes de Sougy de 9 h à 17 h sur le thème Quoi de neuf sur notre territoire au 21e siècle ?

Le matin, 2 conférences : Les éoliennes, les nouveaux moulins à vent et Le diamant noir de Beauce. L’après-midi sera festif animé par l’association Calines et Biaudes.

Il est possible de prendre le repas sur place pour 26 euros. Uniquement sur inscription auprès de l’association. Réservation sur répondeur : 09 72 39 01 21 ou par mail : contact@loirebeauce-encyclopedia.fr ou par courrier :RPLB 35, rue de la Mairie 45310 Tournoisis. Salle des Fêtes Sougy Sougy 45410 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 39 01 21 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@loirebeauce-encyclopedia.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@loirebeauce-encyclopedia.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T09:00:00+01:00 – 2023-03-23T17:00:00+01:00

2023-03-23T09:00:00+01:00 – 2023-03-23T17:00:00+01:00 Jeudi de l’Histoire Eoliennes Truffe Danses régionales association RPLB

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Sougy Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse Sougy Ville Sougy Departement Loiret Age min 16 Age max 100 Lieu Ville Salle des Fêtes Sougy

Salle des Fêtes Sougy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sougy/

33e Jeudi de l’Histoire Salle des Fêtes 2023-03-23 was last modified: by 33e Jeudi de l’Histoire Salle des Fêtes Salle des Fêtes 23 mars 2023 Salle des Fêtes Sougy Sougy

Sougy Loiret