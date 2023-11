Repas & bal Salle des fêtes Soudeilles, 2 décembre 2023, Soudeilles.

Soudeilles,Corrèze

Au menu : potage, charcuterie, poulet sauce forestière/gratin dauphinois, fromage, dessert.

À 20h30 à la salle des fêtes.

15€/adulte, 10€/enfants de 6 ans et plus.

Réservations avant le 28 novembre au 06 77 92 08 53 ou 06 21 56 01 38..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Salle des fêtes

Soudeilles 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Menu: soup, charcuterie, chicken with forestry sauce/gratin dauphinois, cheese, dessert.

At 8:30pm at the salle des fêtes.

15/adult, 10/children aged 6 and over.

Reservations by November 28 on 06 77 92 08 53 or 06 21 56 01 38.

Menú: sopa, embutidos, pollo con salsa del bosque/gratin dauphinois, queso y postre.

A las 20.30 h en la Sala de Fiestas.

15 ¤/adulto, 10 ¤/niños a partir de 6 años.

Reservas antes del 28 de noviembre en el 06 77 92 08 53 o en el 06 21 56 01 38.

Auf dem Menüplan stehen: Suppe, Aufschnitt, Huhn mit Waldsauce/Gratin dauphinois, Käse, Dessert.

Um 20:30 Uhr im Festsaal.

15/Erwachsene, 10/Kinder ab 6 Jahren.

Reservierungen bis zum 28. November unter 06 77 92 08 53 oder 06 21 56 01 38.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières