Conférence : « agriculture, eau et changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine » Salle des fêtes Soudan, 4 décembre 2023, Soudan.

Soudan,Deux-Sèvres

Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial et en partenariat avec l’association AcclimaTerra, la Communauté de communes Haut Val de Sèvre organise une conférence-débat à Soudan le jeudi 14 décembre 2023 à 18h30.

La conférence sera rythmée par un état des lieux (synthétique) des questions d’eau, d’agriculture et de changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Elle sera présentée au grand public par Marie-Pierre Elliès. Ingénieure agronome de formation et titulaire d’un doctorat de l’Université de Bourgogne, elle est professeure à Bordeaux Sciences Agro et chercheuse à l’INRAE. Au sein d’AcclimaTerra, elle coordonne le cahier sur l’eau, l’agriculture et les changements climatiques qui sortira fin 2023 – début 2024..

2023-12-14 fin : 2023-12-14

Salle des fêtes

Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of its Projet Alimentaire Territorial and in partnership with the AcclimaTerra association, the Communauté de communes Haut Val de Sèvre is organizing a conference-debate in Soudan on Thursday December 14, 2023 at 6:30pm.

The conference will be punctuated by an overview of water, agriculture and climate change issues in the Nouvelle-Aquitaine region. It will be presented to the general public by Marie-Pierre Elliès. An agronomist by training and holder of a doctorate from the University of Burgundy, she is a professor at Bordeaux Sciences Agro and a researcher at INRAE. At AcclimaTerra, she coordinates the booklet on water, agriculture and climate change, due out in late 2023 ? early 2024.

En el marco de su Proyecto Alimentario Territorial y en colaboración con la asociación AcclimaTerra, la Mancomunidad de Municipios del Alto Valle de Sèvre organiza una conferencia-debate en Soudan el jueves 14 de diciembre de 2023 a las 18.30 horas.

La conferencia estará jalonada por una panorámica de las cuestiones relacionadas con el agua, la agricultura y el cambio climático en la región de Nouvelle-Aquitaine. Será presentada al público en general por Marie-Pierre Elliès. Ingeniera agrónoma de formación y doctora por la Universidad de Borgoña, es profesora en Bordeaux Sciences Agro e investigadora en el INRAE. En el marco de AcclimaTerra, coordina el folleto sobre agua, agricultura y cambio climático, que se publicará a finales de 2023 y principios de 2024.

Im Rahmen ihres Projet Alimentaire Territorial und in Partnerschaft mit dem Verein AcclimaTerra organisiert die Communauté de communes Haut Val de Sèvre am Donnerstag, den 14. Dezember 2023 um 18:30 Uhr eine Konferenz und Debatte in Sudan.

Die Konferenz wird von einer (zusammenfassenden) Bestandsaufnahme der Themen Wasser, Landwirtschaft und Klimawandel in der Region Nouvelle-Aquitaine geprägt sein. Sie wird von Marie-Pierre Elliès der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Sie ist ausgebildete Agraringenieurin, promovierte an der Universität Burgund, ist Professorin an der Bordeaux Sciences Agro und Forscherin am INRAE. Innerhalb von AcclimaTerra koordiniert sie das Heft über Wasser, Landwirtschaft und Klimawandel, das Ende 2023 ? Anfang 2024 erscheinen wird.

