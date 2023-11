Marché de Noël de Sos Salle des fêtes Sos, 17 décembre 2023, Sos.

Sos,Lot-et-Garonne

Venez vivre la magie de Noël au village de Sos le dimanche 17 décembre 2023

– 10h à 12h : séance photo professionnelle avec Julie Gareni. Tarif : 20 euros la séance + 5 photos

– 10h à 12h : visite du Père Noël et sa lutine

– 10h30 à 12h30 : tour de calèche gratuit dans le village

– 12h-14h : restauration du midi avec la ferme des Arramons

– 14h30-16h30 : tour de calèche gratuit dans le village

– 15h-16h : concert chants de Noël par « les drôles de Nana »

Ateliers maquillage enfants, tombola, atelier couture, marché artisanal bio. Buvette vin chaud, pâtisseries.

Organisé par l’APE « les pitchouns de l’Albret » au profit des élèves des écoles de Sos-Sainte Maure-Poudenas.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 16:30:00. .

Salle des fêtes

Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Experience the magic of Christmas in the village of Sos on Sunday, December 17, 2023

– 10am to 12pm: professional photo session with Julie Gareni. Price: 20 euros per session + 5 photos

– 10am to 12pm: visit from Santa Claus and his elf

– 10:30 a.m. to 12:30 p.m.: free carriage ride in the village

– 12pm-2pm: lunchtime catering with the Arramons farm

– 2:30 – 4:30 pm: free carriage ride in the village

– 3pm-4pm: Christmas carol concert by « les drôles de Nana

Children’s make-up workshops, tombola, sewing workshop, organic craft market. Mulled wine and pastries.

Organized by APE « les pitchouns de l’Albret » to benefit pupils at Sos-Sainte Maure-Poudenas schools

Venga a vivir la magia de la Navidad en el pueblo de Sos el domingo 17 de diciembre de 2023

– de 10h a 12h: sesión de fotos profesional con Julie Gareni. Precio: 20 euros por sesión + 5 fotos

– de 10:00 a 12:00: visita de Papá Noel y su elfo

– de 10.30 a 12.30 h: paseo gratuito en carruaje por el pueblo

– de 12.00 a 14.00 h: catering con la granja Arramons

– de 14.30 a 16.30 h: paseo gratuito en calesa por el pueblo

– 15.00-16.00: concierto de villancicos de « les drôles de Nana

Talleres de pintura de caras para niños, tómbola, taller de costura, mercado de artesanía ecológica. Vino caliente y pasteles.

Organizado por la APE « les pitchouns de l’Albret » en beneficio de los alumnos de las escuelas de Sos-Sainte Maure-Poudenas

Erleben Sie den Weihnachtszauber im Dorf Sos am Sonntag, den 17. Dezember 2023

– 10.00 bis 12.00 Uhr: Professionelles Fotoshooting mit Julie Gareni. Preis: 20 Euro pro Sitzung + 5 Fotos

– 10:00 bis 12:00 Uhr: Besuch des Weihnachtsmanns und seiner Elfe

– 10:30 bis 12:30 Uhr: kostenlose Kutschenfahrt durch das Dorf

– 12h-14h: Mittagsverpflegung mit dem Bauernhof « Les Arramons »

– 14.30-16.30 Uhr: kostenlose Kutschfahrt im Dorf

– 15h-16h: Konzert mit Weihnachtsliedern von « les drôles de Nana »

Kinderschminkworkshops, Tombola, Nähatelier, Bio-Handwerksmarkt. Getränkestand Glühwein, Gebäck.

Organisiert von der Elternvereinigung « Les pitchouns de l’Albret » zugunsten der Schüler der Schulen von Sos-Sainte Maure-Poudenas

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de l’Albret