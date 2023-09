Bourse aux jouets et vêtements Salle des fêtes Soligny-la-Trappe, 5 novembre 2023, Soligny-la-Trappe.

Soligny-la-Trappe,Orne

Bourse aux jouets et vêtements enfants. Organisée par l’APE de l’école Pierre Perret..

2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

Salle des fêtes route de Tourouvre

Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie



Toy and children’s clothing fair. Organized by the APE of Pierre Perret school.

Feria de juguetes y ropa infantil. Organizada por la APE de la escuela Pierre Perret.

Börse für Spielzeug und Kinderkleidung. Organisiert von der Elternvereinigung der Pierre-Perret-Schule.

