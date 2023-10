Marché des créateurs Salle des fêtes Solférino, 3 décembre 2023, Solférino.

Solférino,Landes

Marché de créateurs avec différents stands : broderie, savons, bois flotté, couture, crochet et point de croix..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 16:00:00. .

Salle des fêtes le bourg

Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine



Designer’s market with various stands: embroidery, soaps, driftwood, sewing, crochet and cross-stitch.

Mercado de diseño con varios puestos: bordados, jabones, madera a la deriva, costura, ganchillo y punto de cruz.

Designermarkt mit verschiedenen Ständen: Stickerei, Seifen, Treibholz, Nähen, Häkeln und Kreuzstich.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cœur Haute Lande