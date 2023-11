Fête du vin primeur Salle des fêtes Solérieux, 18 novembre 2023, Solérieux.

Solérieux,Drôme

Vous fêterez le primeur 2023 dans une ambiance musicale avec le groupe Bing Bang et gustative.

Possibilité d’avoir : assiette de charcuterie/fromage : 6 € et verre de vin : 1.50 €.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Salle des fêtes

Solérieux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



You’ll be celebrating the 2023 primeur in a musical atmosphere with the group Bing Bang and a tasty meal.

Possibility of having: plate of cold meats/cheese: 6 ? and glass of wine: 1.50 ?

Celebrarás el primeur 2023 en un ambiente musical con el grupo Bing Bang y una sabrosa comida.

Posibilidad de tomar: plato de embutido/queso: 6 € y copa de vino: 1,50 €

Sie werden den Primeur 2023 in einem musikalischen Ambiente mit der Gruppe Bing Bang und geschmacklich feiern.

Möglichkeit zu haben: Wurst-/Käseteller: 6? und Glas Wein: 1.50?

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence