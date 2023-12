La Chouette Vallée fête Noël Salle des fêtes Sirod, 16 décembre 2023, Sirod.

Sirod Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 19:00:00

fin : 2023-12-16

.

La Chouette Vallée fête Noël.

Ouverture des portes à 19h.

Animations diverses : danse des lutines, concours du plus beau pull moche de Noël…

Repas : gratin Mont d’Or, salade, pâtisserie et café.

Inscription par sms.

15 € par adulte et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans.

EUR.

Salle des fêtes

Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA