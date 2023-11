Marché de Noël Salle des fêtes Siorac-en-Périgord, 3 décembre 2023, Siorac-en-Périgord.

Siorac-en-Périgord,Dordogne

Marché de Noël à Siorac à la Salle des Fêtes.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 20:00:00. .

Salle des fêtes

Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in Siorac at the Salle des Fêtes

Mercado de Navidad en Siorac en la Salle des Fêtes

Weihnachtsmarkt in Siorac in der Salle des Fêtes

Mise à jour le 2023-11-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne