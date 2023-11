Vide ta chambre Salle des fêtes Siorac-en-Périgord, 19 novembre 2023, Siorac-en-Périgord.

Siorac-en-Périgord,Dordogne

Le cartable rêveur vous propose une nouvelle fois de participer à un Vide ta chambre !

Rendez-vous le 19 novembre de 9h à 17h à la salle des fêtes de Siorac.

Articles concernant les enfants de 0 à 16 ans.

Réservation obligatoire pour déposer vos articles aurpès de Jessie au 06 76 09 26 27..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Salle des fêtes zone commerciale

Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Le cartable rêveur is once again inviting you to take part in an Empty Your Room event!

See you on November 19 from 9 a.m. to 5 p.m. at the Siorac village hall.

Items for children aged 0 to 16.

Reservations required to drop off items to Jessie on 06 76 09 26 27.

Le cartable rêveur le invita una vez más a participar en el evento Vacía tu habitación

Nos vemos el 19 de noviembre, de 9.00 a 17.00 horas, en el ayuntamiento de Siorac.

Objetos para niños de 0 a 16 años.

Es necesario reservar para dejar los objetos a Jessie en el 06 76 09 26 27.

Le cartable rêveur schlägt Ihnen erneut vor, an einem Vide ta chambre teilzunehmen!

Wir treffen uns am 19. November von 9 bis 17 Uhr im Festsaal von Siorac.

Artikel, die sich auf Kinder von 0 bis 16 Jahren beziehen.

Anmeldung erforderlich, um Ihre Artikel bei Jessie unter 06 76 09 26 27 abzugeben.

Mise à jour le 2023-11-05 par Périgord Noir Vallée Dordogne