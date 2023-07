Marché de la Halle Salle des fêtes Signy-l’Abbaye, 20 juillet 2023, Signy-l'Abbaye.

Signy-l’Abbaye,Ardennes

Les producteurs, artisans, commerces locaux vous proposent des produits du terroir sous la halle située au cœur du village dans une ambiance chaleureuse et conviviale.Entrée gratuite et stationnement à proximité..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

Salle des fêtes

Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est



Producers, craftsmen, local shops offer you local products under the market hall located in the heart of the village in a warm and friendly atmosphere.

Productores, artesanos y comercios locales le ofrecen los productos de la zona en un ambiente cálido y acogedor en el mercado situado en el corazón del pueblo.

Die lokalen Produzenten, Handwerker und Geschäfte bieten Ihnen in der Markthalle im Herzen des Dorfes in einer warmen und geselligen Atmosphäre regionale Produkte an.Kostenloser Eintritt und Parkplätze in der Nähe.

Mise à jour le 2023-07-09 par Ardennes Tourisme