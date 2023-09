L’été indien des Piments Salle des fêtes Sigalens, 21 octobre 2023, Sigalens.

Sigalens,Gironde

Les Piments Masqués vous invitent à leur prochaine soirée concerts, « L’été indien des Piments » Le 21 octobre à Sigalens, à partir de 19h avec une programmation qui trop-pique !!! Au programme de cette soirée, 3 groupes et dj set : Zavar, Frikun,Alma Solar ainsi que Dj Milvich !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Salle des fêtes

Sigalens 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Piments Masqués invite you to their next concert evening, « L’été indien des Piments », on October 21 at Sigalens, starting at 7pm, with a program that’s sure to please! On the program for this evening, 3 bands and dj sets: Zavar, Frikun, Alma Solar and Dj Milvich!

Les Piments Masqués le invitan a su próxima velada de conciertos, « L’été indien des Piments », el 21 de octubre en Sigalens, a partir de las 19:00 h, con un cartel demasiado bueno para resistirse La velada contará con 3 grupos y dj sets: Zavar, Frikun, Alma Solar y Dj Milvich

Die Maskierten Gewürze laden Sie zu ihrem nächsten Konzertabend « L’été indien des Piments » am 21. Oktober ab 19 Uhr in Sigalens ein, mit einem Programm, das zu pikant ist! Auf dem Programm stehen 3 Bands und DJ-Sets: Zavar, Frikun, Alma Solar und Dj Milvich!

