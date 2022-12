Les Revelhets – La Cosinada Salle des fêtes, Sévérac-d’Aveyron (12)

Gratuit

organisé par Sirventés Salle des fêtes, Sévérac-d’Aveyron (12) Salle des fêtes, 12150 Sévérac-d’Aveyron, France [{« link »: « mailto:severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40313 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Les Revelhets – La Tuta a Contes / La Cosinada Balades chantées et contées dans le cadre de La Tuta a contes avec la participation des chanteur.ses de la SCOP Sirventés. Mer. 15 mars à Pomayrols & jeu. 16 mars à Lavernhe> Ateliers chants avec Arnaud Cance. Transmission de chants pour Les Revelhets. ___________ Déambulation organisé dans le cadre de LA COSINADA 2 : Une saison musicale en Sévéragais de janvier à mai 2023. Produit par Sirventés dans le cadre de l’appel à projet du contrat de filière musiques actuelles en Occitanie, avec le soutien du programme LEADER, en partenariat avec le Café Moderne et Radio Cisba. Renseignements : O.T des Causses à l’Aubrac • 05 65 47 67 31 • severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.comsource : événement Les Revelhets – La Cosinada publié sur AgendaTrad

