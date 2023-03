Atelier chant avec Arnaud Cance Salle des fêtes, Sévérac-d’Aveyron (12)

Atelier chant avec Arnaud Cance Salle des fêtes, Sévérac-d’Aveyron (12), 16 mars 2023, . Atelier chant avec Arnaud Cance Jeudi 16 mars, 20h30 Salle des fêtes, Sévérac-d’Aveyron (12) 0 Venez apprendre des chants avec Arnaud Cance en préparation des Revelhets, déambulations musicales et contées qui auront lieu le 18 mars à Lavernhe et le 19 mars à Pomayrols avec les conteur.euses du festival La Tuta a Contes, des musicien.nes de Sirventés et les habitant.es. source : événement Atelier chant avec Arnaud Cance publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Sévérac-d’Aveyron (12) Salle des fêtes, 12150 Sévérac-d’Aveyron, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41612 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T20:30:00+01:00 – 2023-03-16T22:30:00+01:00

2023-03-16T20:30:00+01:00 – 2023-03-16T22:30:00+01:00 danse atelier

Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Sévérac-d'Aveyron (12) Adresse Salle des fêtes, 12150 Sévérac-d'Aveyron, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes, Sévérac-d'Aveyron (12)

Salle des fêtes, Sévérac-d'Aveyron (12) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//