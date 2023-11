SOIREE NOUVEL AN LES VISITEURS Salle des fêtes Senones, 31 décembre 2023, Senones.

Senones,Vosges

Soirée du Nouvel An sur la thématique « Des visiteurs du passé ».

Mix live generaliste by dj alan v

-des annees 80 à nos jours

-effet spéciaux

-Lasers

-Énorme Show lumières unique en Lorraine

Menu de fête

-Fois gras et son accompagnement

-saumon fumé, surimi, citron, beurre

-rosbeef et sa sauce gratin façon salardaise

-trilogie de fromages sur lit de salade

-pâtisserie avec ses petits macarons

Sur réservation. Tout public

Dimanche 2023-12-31 18:00:00 fin : 2023-12-31 23:00:00. 25 EUR.

Salle des fêtes

Senones 88210 Vosges Grand Est



New Year’s Eve party on the theme « Visitors from the past ».

Mix live generaliste by dj alan v

-from the 80s to today

-special effects

-Lasers

-Huge light show, unique in Lorraine

Party menu

-Fois gras and its accompaniment

-smoked salmon, surimi, lemon, butter

-roast beef with gratin sauce, Salardaise style

-trilogy of cheeses on a bed of salad

-pastry with small macaroons

On reservation

Fiesta de Nochevieja sobre el tema « Visitantes del pasado ».

Mezcla generalista en directo por dj alan v

-de los 80 a hoy

-efectos especiales

-Láseres

-Enorme espectáculo de luces, único en Lorena

Menú de fiesta

-Fois gras y su acompañamiento

-salmón ahumado, surimi, limón, mantequilla

-roast beef con salsa gratinada a la Salardaise

-trilogía de quesos sobre lecho de ensalada

-pastel con pequeños macarrones

Sólo con reserva

Neujahrsabend mit dem Thema « Besucher aus der Vergangenheit ».

Generalistischer Live-Mix by dj alan v

-von den 80er Jahren bis heute

-spezialeffekte

-Laser

-Riesige Lichtshow, einzigartig in Lothringen

Festliches Menü

-Fois gras und seine Beilage

-geräucherter Lachs, Surimi, Zitrone, Butter

-roastbeef mit Gratin-Sauce nach Salardaise-Art

-käsetrilogie auf Salatbett

-patisserie mit kleinen Macarons

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-11-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES