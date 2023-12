La Vremontoise Salle des Fêtes – Sennecé-les-Mâcon Mâcon, 7 avril 2024, Mâcon.

Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

.

6-10-14-18-22 km.

1 sandwich pour tous au départ, puis un petit ravitaillement sur le 10 et 14 km et 2 ravitaillements sur le 18 et 24 km. Circuits en forêt et dans les champs.

.

Salle des Fêtes – Sennecé-les-Mâcon

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-15 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)