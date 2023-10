« Bal-Hommage » à Jean-Philippe Galey salle des fetes, Sénarens (31) « Bal-Hommage » à Jean-Philippe Galey salle des fetes, Sénarens (31), 22 octobre 2023, . « Bal-Hommage » à Jean-Philippe Galey Dimanche 22 octobre, 14h00 salle des fetes, Sénarens (31) Rendez-vous à Senarens le dimanche 22 octobre pour un hommage musical et dansant à notre ami Jean-Philippe qui nous a quitté en juin de cette année. Fleurissement de la tombe de Jean-Philippe à 11h L’hommage musical et dansant débutera à 14h et se terminera par un vin d’honneur. avec le Trio Pique Poque, Accord’ à Côté, Louvat’ Ocet Duo EriDan Participation libre en faveur d’une association de lutte contre le cancer source : événement « Bal-Hommage » à Jean-Philippe Galey publié sur AgendaTrad salle des fetes, Sénarens (31) 19-20, Moulis

Détails
Lieu
salle des fetes, Sénarens (31)
Adresse
19-20, Moulis
salle des fetes, 31430 Sénarens, France

